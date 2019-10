© Riproduzione riservata

Colico (Lecco), 15 ottobre 2019 – Unsi è abbattuto sullatra Piona di. Laè statain entrambe le direzioni e gli automobilisti in transito sono deviati sulla Super 36. Il masso si è abbattuto sullaintorno alle 20.30. Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno e la grossa pietra, da peso di alcuni quintali, non ha provocato feriti né danni, se non per un buco nell'asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai tecnici dell'Amministrazione provinciale. A provocare il cedimento dello sperone di roccia probabilmente è stata la pioggia. In attesa di ulteriori verifiche sul versante sovrastante la Sp 72, la provinciale è stata chiusa per precauzione per timore che possano verificarsi altri cedimenti di detriti.