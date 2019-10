Colico (Lecco), 27 ottobre 2019 – Da seminario per formare i futuri preti della congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram, a collegio privato a scuola pubblica. E' stato inaugurato ieri il nuovo campus scolastico di Colico, realizzato nel complesso dell'ex collegio Sacro Cuore, il cui progetto risale al 2005. “Continuiamo la missione educativa avviata nel 1928 padri betharramiti – ha spiegato il sindaco Monica Gilardi durante la cerimonia del taglio del nastro tricolore -. Questo nuovo polo scolastico testimonia l'investimento sul futuro dei giovani e permette ai nostri ragazzi di studiare in una scuola sicura, moderna, funzionale e accogliente”.

“E' senza dubbio un giorno importante per Colico e per tutto il territorio lecchese, perché inauguriamo la nuova sede delle scuole primaria e secondaria, luoghi importanti per la crescita educativa e sociale dei nostri ragazzi – ha aggiunto il sottosegretario alla Presidenza della Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba, intervenuto insieme agli onorevoli Ugo Parolo della Lega e Gian Mario Fragomeli del Pd e al consigliere regionale dem Raffaele Straniero – Come Regione Lombardia abbiamo investito 2 milioni di euro in questo progetto. I nostri bambini meritano di studiare e giocare in luoghi sicuri, attrezzati e riqualificati”.