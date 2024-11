Lecco, traffico e code da incubo sulla Statale 36 per il ponte di Ognissanti

Lecco, 1 novembre 2024 – Traffico quasi da esodo e controesodo estivo sulla Statale 36. Complici una sorta di estate di San Martino anticipata, con temperature che hanno sfiorato i 22 gradi, e il ponte di Ognissanti, in migliaia questa mattina si sono messi in macchina per raggiungere da Milano e hinterland e dalla Brianza il lago di Como, la Valsassina e la Valtellina, per poi riavventurarsi verso casa dal tardo pomeriggio e la sera.

Durante le fasce di punta si sono registrati rallentamenti, in direzione nord, verso Lecco e Colico al mattino, verso sud in direzione Monza e Milano la sera. Nel tardo pomeriggio sono state segnalate anche code, nel tunnel del Barro, all'uscita da Lecco e poi sulla Milano – Lecco, in carreggiata sud. Civate, Annone, Suello, Costa Masnaga e Suello i tratti più critici.