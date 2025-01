Lecco, 15enne cieco per una rara malattia recupera la vista grazie ai medici

Lecco, 22 gennaio 2025 – H. ci vede di nuovo. H. è un ragazzino di 15 anni che era diventato totalmente cieco. A ridargli la vista sono stati il dottor Pierfilippo Sabella, primario di Oculistica dell'ospedale di Lecco e i medici della sua equipe.

La sindrome di Marfan

Il 15enne è affetto dalla sindrome di Marfan. Si tratta di una rara patologia genetica che provoca già da bambini, in età pediatrica, il distacco della retina, una condizione che porta alla completa cecità se non si interviene chirurgicamente, proprio come successo ad H. Era stato infatti già sottoposto a un precedente intervento, che però non era andato bene. Poi ha subito anche il distacco della seconda retina. Quando è arrivato dagli specialisti dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco era completamente cieco.

L'intervento

Proprio perché già completamente cieco, il primario del reparto di Oculistica di Lecco ha deciso di operare H. già subito il giorno dopo il suo ricovero. Questa volta con Pierfilippo Sabella e i suoi dottori, l'operazione è perfettamente riuscita. H. fin dai primi controlli ha mostrato di aver recuperato autonomia e dopo alcune settimane dall’intervento è stato dimesso. Ora può di nuovo guardare la mamma, il papà, i familiari, gli amici, il mondo che lo circonda, perché restituire la vista non è solo il risultato di un atto medico, ma è anche un gesto che cambia la vita.

Piefilippo Sabella

Pierfilippo Sabella ha 44 anni. E' direttore della struttura complessa di Oculistica dell'Asst di Lecco dalla fine del 2023. Di origini siciliane, si è laureato nel 2005 a Catania e nel 2009 si è specializzato all'Università degli Studi di Milano. Ha lavorato anche all'Asst Santi paolo e Carlo di Milano, all'Asst di Cremona, di Melegnano e della Martesana, di Bergamo Ovets, all'Auxologico, all'ospedale di Treviglio e in diverse strutture sanitarie. Ha eseguito quasi 15mila interventi chirurgici e ha pubblicato diversi studi e ricerche scientifiche.