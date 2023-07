Ciclisti ai ferri corti, niente tour fino a Bellagio né passo del Ghisallo

Niente tour fino a Bellagio né passo del Ghisallo in bici, a meno di un lungo giro dell’oca. La galleria Melgone della Sp 583 Lariana è troppo buia e i ciclisti non possono percorrerla. "Sono in corso gli interventi di adeguamento della cabina di trasformazione energia, che richiedono la disalimentazione prolungata delle utenze elettriche: i sistemi elettrici ed elettromeccanici presenti all’interno del tunnel potranno subire delle anomalie nel funzionamento nel corso dell’esecuzione dei lavori – spiega Fabio Valsecchi, responsabile del settore Viabilità della Provincia –. Considerate le geometrie e l’estensione chilometrica della galleria, si ritiene opportuno limitare la velocità di percorrenza, nonché il transito ad alcune tipologie di utenti". Oltre ad abbassare il limite di velocità a 30 km all’ora per auto, camion e moto, che hanno le luci, è stato vietato il passaggio a ciclisti, pedoni, mezzi a braccia come monopattini a spinta e veicoli a trazione animale. Alternative non ci sono, a meno di allungare il giro di parecchi chilometri. Lo stop durerà fino a lunedì . D.D.S.