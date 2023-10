Cibo sano e movimento. A scuola arriva Bambi

CASEI GEROLA (Pavia)

Garantire un corretto sviluppo psico-evolutivo nei bambini, facendo conoscere l’importanza che rivestono il cibo, il movimento e le buone abitudini di vita quotidiana per mantenersi in salute e sostenendo le loro fragilità nelle problematiche di disagio psicologico emerso. Parte oggi all’istituto comprensivo Sandro Pertini di Voghera, nel plesso della primaria di Casei Gerola, il progetto pilota Bambi (acronimo di benessere alimentare e mentale per bambini e insegnanti). L’idea è realizzare un percorso in sinergia con le famiglie e le istituzioni del territorio per aiutare i bambini a crescere bene in questo momento storico. "Le ricerche - spiega Simona Molaro, titolare e direttrice del centro Sant’Ambrogio, ideatore e realizzatore del progetto - dimostrano che la pandemia non ha solo limitato la possibilità di alcuni bambini o ragazzi di vedere soddisfatti i propri bisogni, ma ha impattato significativamente sulla loro sfera emotiva, privandoli per lungo tempo della socialità, sovra-esponendoli alla rete internet e riducendo l’attività fisica". Secondo lo studio “OKkio alla salute“, 1 bambino su 2 non fa una colazione adeguata al mattino, 1 su 4 consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno, assume bevande zuccherate quotidianamente e quasi la metà mangia snack dolci più di 3 giorni a settimana. Nel 2019 i bimbi in sovrappeso in Italia erano il 20,4%, gli obesi il 9,4%. M.M.