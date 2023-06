Chiusa al transito per la frana La provinciale 46 riapre giovedì

di Daniele De Salvo

OLIVETO LARIO (Lecco)

La provinciale della Valbrona a metà mese riapre i battenti, la stagione turistica può cominciare anche nella Honolulu del lago di Como. Giovedì prossimo verrà riaperta la Sp 46 tra Oliveto Lario e Valbrona, chiusa al transito dal 24 aprile per una frana che l’ha travolta.

Lo annuncia il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli. La strada infatti è gestita dai tecnici dell’Amministrazione di Villa Locatelli. Insieme alla Lariana per Bellagio, la Sp 46 è uno dei due unici collegamenti tra Oliveto Lario e il resto del mondo. A causa della sua interruzione, i commercianti e gli operatori turistici stanno subendo un drastico calo di clienti e affari, perché completamente tagliati fuori da Valbrona appunto, Asso, Canzo e gli altri paesi del Comasco.

"Ne stiamo risentendo parecchio – conferma a nome di tutti i colleghi Mario Perrelli, 46 anni, che dal 2018 gestisce il bar Onnolulo, uno dei locali più rinomati di Oliveto – Abbiamo perso il 30% del lavoro e degli incassi durante i giorni feriali, nei fine settimana è molto peggio".

Stanno disertando il piccolo paese sulla sponda occidentale di quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno pure motociclisti e ciclisti. Il periodo di magra sta fortunatamente appunto per terminare: giovedì prossimo verranno rimosse le transenne e si potrà tornare a calcare l’asfalto della provinciale della Valbrona in entrambi i sensi di marcia, a scendere e a salire.

Per il ripristino della Sp 72 tra Varenna e Lierna, dall’altra parte del lago, anch’essa interrotta per frana, ci vorrà invece più tempo: "Gli incaricati sono già all’opera per ripulire dal materiale franato la zona dov’è stato sfondato il tetto della galleria paramassi – spiega il vicepresidente Mattia Micheli – Poi verrà riparato il foro nella volta e solo successivamente si potranno definire le tempistiche di riapertura".

Oggi è previsto un vertice per tracciare il punto della situazione. Probabilmente verrà comunicata pure la data per la riattivazione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Lierna e Bellano, attualmente sospesa perché lo smottamento ha investito e bloccato pure la linea Lecco-Colico. I treni potrebbero ricominciare a viaggiare forse già domenica, sebbene al momento non siano state fornite conferme ufficiali.