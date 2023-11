Chiudono due passaggi a livello. La viabilità rischia di andare in tilt

Sarà un mezzogiorno di fuoco quello di mercoledì 15 novembre per i tanti automobilisti e camionisti che quotidianamente percorrono la Sernovella, a Verderio, uno dei nodi più trafficati e importanti tra Meratese e la provincia di Monza. I due passaggi a livello lungo la Provinciale 55 di Lomagna e la Sp 56 di Imbersago saranno chiusi in contemporanea, dalle 20 di martedì 14 alle 12 di mercoledì 15 novembre.

Sono i due passaggi a livello che si trovano lungo la Sp 55 appunto sull‘asse tra la frazione di Brugarolo a Merate e Verderio e lungo via Milano, il tratto di Sp 56 tra Robbiate e Bernareggio, che quindi non saranno percorribili. Significa dirottare migliaia e migliaia di automobilisti altrove, obbligandoli ad allungare il giro di qualche chilometro, ma probabilmente di parecchi minuti, attraversando e assediando centri abitati, come quelli di Merate, Robbiate, Paderno d‘Adda, Ronco Briantino, Verderio... Alternative non ce ne sono. L‘abbassamento in contemporanea delle sbarre di entrambi i passaggi a livello è stato programmato per consentire interventi alla massicciata ferroviaria della linea ferroviaria Seregno – Ponte San Pietro. Ad occuparsi della "attività di rinnovamento e risanamento della massicciata del binario" saranno i tecnici della Società generale Costruzioni Ferroviarie, incaricati dai vertici di Rfi. I lavori con la contestuale chiusura dei passaggi a livello in realtà dureranno di più, sebbene non in contemporanea: dalle 20 di lunedì 13 novembre fino alle 12 di mercoledì 15 novembre per quanto riguarda il passaggio a livello della Sp 56 e dalle 20 del 14 novembre alle 12 del 16, sempre di novembre, per quanto riguarda il passaggio a livello della Sernovella lungo la Sp 66. D.D.S.