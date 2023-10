Cernusco, un automobilista su 4 guida ubriaco o sotto effetto di droga: ritirare 8 patenti

Cernusco Lombardone (Lecco), 7 ottobre 2023 – Un automobilista su quattro guida ubriaco o sotto l'effetto di sostanze proibite. Gli agenti della Polizia di Stato di Lecco la scorsa notte hanno allestito un posto di blocco a Cernusco Lombardone sulla Sp 342 dir. Hanno fermato e controllato 38 automobilisti. Trentaquattro sono stati sottoposti all'alcoltest: 4 sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore agli 0,8 grammi di alcol per litro di sangue; altri 3 se la sono cavata con una multa. In 4 dei 38 sono stati invece sottoposti al drogatest e due sono risultati positivi. Nove conducenti su 38 erano quindi al volante nonostante avessero bevuto troppo o assunto droga. Otto di loro hanno perso la patente.

I controlli sono scattati in previsione della prossima Giornata in Memoria delle vittime della strada, che si celebra il 19 novembre. Da ieri sera e per le prossime quattro settimane, in tutta Italia sono stati programmati servizi straordinari per contrastare la guida pericolosa di quanti si mettono al volante in stato di alterazione psicofisica, soprattutto di sera e la notte. Dalle statistiche emerge infatti che l'incidentalità stradale è la principale causa di morte per i giovani fino a 24 anni. Ai controlli collaborano pure i medici della Polizia di Stato, che, anche a Cernusco, hanno prelevato la saliva dei conducenti risultati positivi al test precursore.