Cernusco Lombardone (Lecco), 29 agosto 2020 - I carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, con l'aiuto dei Nas di Brescia e l'Ispettorato del lavoro, hanno compiuto una serie di controlli in città e a Colico, Dervio, Mandello, Civate, Cernusco Lombardone, Monticello, Nibionno e Oggiono.

Sono state fermate 300 persone e controllati una decina di esercizi commerciali, in un bar di Cernusco Lombardone soon stati trovati tre lavoratori in nero e il proprietari è stato multato con una sanzione di 28.800 euro e la sospensione dell'attività. A Calolziocorte è stato denunciato a piede libero un quarantatreenne originario del Marocco per aver rubato all'interno di un supermercato di Civate. Sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza un barista di 45 anni residente a Lecco e un ventisettenne della provincia di Caserta.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, nel complesso, ed elevate contravvenzioni per oltre 11mila euro.