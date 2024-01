Cernusco, luce misteriosa sulla facciata di casa: ''Incredibile, mai visto nulla del genere''

Cernusco Lombardone (Lecco), 13 gennaio 2024 – Una luce misteriosa, sulla facciata di un'abitazione completamente in ombra. Sembra quasi un'aurea. E' comparsa ieri pomeriggio, poco prima del tramonto, sul muro esterno di una palazzina di Cernusco Lombardone. Quale sia l'origine dell'affascinante fenomeno non si sa. Gli inquilini che abitano lì da 40 anni non hanno mai assistito prima a nulla del genere. Hanno provato un misto di paura e fascino.

La luce

La facciata su cui è comparsa la luce dalla tonalità tenute volge ad est e quindi era totalmente in ombra, se non al buio, e attorno non sembra ci fosse nulla che potesse proiettarla sul muro bianco. Il video della luminescenza postato sui social sta facendo il giro della rete e suscitando reazioni e commenti. C'è chi appunto assicura e spiega che si tratti di una proiezione o di un riflesso magari da una fonte che difficile da individuare perché il colore della macchia luminescente è simile a quello del solo che tramonta. In tanti tuttavia si stanno lasciando trasportare dalla suggestione piuttosto che dalla fede, scorgendo la figura della Madonna, le sembianze di un angelo custode, la forma di un mantello protettivo, l'anima di qualche caro che non c'è più.

Il commento

“Una cosa strana", si limita a commentare con prudenza nel video il proprietario di casa, che al momento preferisce restare anonimo e non indicare il luogo esatto di dove si è verificato il fenomeno, per evitare magari processioni di curiosi piuttosto che di esaltati. "La facciata su cui è comparsa la luce è ad est e completamente al buio, il sole dietro casa ormai è basso - spiega nel video postato in rete, senza azzardare ipotesi ma limitandosi a constare ciò a cui assiste -. Non vedo nulla nei paraggi che possa riflettere il solo o una luce su questa parete. Non ho mai visto una cosa così. Non ho la minima idea di cosa possa essere e non ci voglio nemmeno pensare”.