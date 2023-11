Cernusco, borseggio al supermercato davanti alle telecamere: denunciata ladra di 31 anni

Cernusco Lombardone (Lecco), 24 novembre 2023 – Al supermercato, non per fare la spesa, ma per derubare le altre clienti.

I carabinieri della caserma di Merate hanno denunciato una giovane donna straniera di 31 anni che ha rubato il portafogli ad una 75enne mentre stava facendo la spesa al supermercato Esselunga di Cernusco Lombardone.

Il primo ad accorgersene è stato un addetto alla sicurezza che ha notato che la borsa della signora era stranamente spalancata. Non si sbagliava: qualcuno l'aveva aperta e arraffato il portafogli con dentro 310 euro in contanti, oltre ai documenti personali, bancomat e altro ancora. Grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a vedere in differita le immagini del borseggio e ad estrapolare alcuni frame con cui poi sono stati in grado di identificare la colpevole, che tra l'altro si trovava ancora nei paraggi. Nonostante il colpo messo a segno, si aggirava infatti nel parcheggio esterno al centro commerciale, probabilmente in cerca di qualche altra vittima.

Il portafoglio con soldi e maltolto è stato restituito alla legittima proprietaria, mentre la 31enne se l'è cavata con una denuncia a piede libero.