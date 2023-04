Centauro gravissimo dopo lo schianto Il casco vola a 30 metri

Ricoverato in Terapia intensiva polivalente all’ospedale di Circolo di Varese Valter Tavola, il calolziese di 62anni che venerdì è rimasto coinvolto in un incidente in moto sulla Lecco-Bergamo a Calolziocorte. O non indossava correttamente il casco oppure non lo indossava proprio, perché è stato trovato a 30metri di distanza. Proprio a causa del casco che non l’ha protetto, il ferito ha riportato un trauma cranico importante e la frattura di diverse ossa del volto. Si è inoltre rotto alcune costole e una caviglia. Il 62enne viaggiava in sella a una Bmw F700 ed è stato investito da una 50enne al volante di una Bmw 320 che si stava immettendo sulla Provinciale. L’automobilista è sotto choc.

D.D.S.