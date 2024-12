Cavalieri al Merito. Premiati sei lecchesi

Sei lecchesi sono diventati cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Sono Salvatore Cappello, ex direttore di Linee Lecco, la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico urbano in autobus e dei parcheggi in città, società per la quale ha lavorato per più di mezzo secolo; il colonnello Alessio Carparelli, ex comandante provinciale dei carabinieri di Lecco; Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese ed ex presidente dell’associazione nazionale dei Genitori delle scuole paritarie cattoliche; Alessandro Pirola di Castello Brianza, che dal 2009 si occupa di ricostruire la storia dei deportati nei lager e nei campi di lavoro nazisti affinché ricevano la Medaglia d’onore; l’ex vicario episcopale della zona Pastorale III di Lecco della diocesi di Milano, sia con il cardinale Angelo Scola, sia con l’attuale arcivescovo Mario Delpini, monsignor Maurizio Rolla; la missionaria in Congo suor Natalina Isella, che ha delegato la nipote a ritirare la pergamena e il premio. I sei sono stati insigniti del cavalierato al Merito della Repubblica l’altro pomeriggio dal prefetto Sergio Pomponio, durante la cerimonia per gli auguri di Natale e il bilancio di fine anno. D.D.S.