Castello Brianza, una vecchia Cinquecento prende fuoco: era un'auto d'epoca originale

Castello Brianza (Lecco), 17 agosto 2023 – Un pezzo della storia dell'automobilismo e del made in Italy è andato letteralmente in fumo in una manciata di minuti. A Castello Brianza è bruciata una vecchia Fiat 500 decappottabile completamente originale, compreso il colore.

Il rogo, che si è sviluppato dal retro, dove c'è il vano motore, è stato probabilmente innescato da un cortocircuito o da un problema meccanico, perché la Cinquecento era in movimento quando è divampato.

Il conducente ha solo avuto il tempo di accostare a bordo strada, arrestare la corsa e scappare fuori dalla macchina d'epoca, prima che venisse completamente avvolta dalle fiamme. Sono poi arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che hanno spento in fretta l'incendio. Della Cinquecento, che aveva settant'anni circa, si è salvato poco o nulla, eccetto la parte frontale, mentre anche gli interni sono stati distrutti dal fuoco.