Casa, offerta rivoluzionata: a Lecco introvabili i monolocali

Niente monolocali a Lecco. Su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno non ci sono praticamente monolocali in vendita. Lo evidenziano gli agenti immobiliari e gli esperti del gruppo Tecnocasa nel loro ultimo report di analisi dell’offerta immobiliare in Lombardia. Nessuno dei clienti che si sono rivolti a loro per vendere un appartamento ha messo in vendita nemmeno uno dei più classici monolocali con una sola stanza con angolo cottura incorporato più i servizi igienici. In generale sono diminuite le abitazioni disponibili, a Lecco, come altrove.

"Riscontriamo un calo dell’offerta immobiliare che appare abbastanza generalizzato sul territorio, in particolare nelle metropoli e nei capoluoghi di provincia – spiegano da Tecnocasa -. Diverse le motivazioni: la corsa al mattone iniziata nel post pandemia ha contribuito all’assorbimento delle abitazioni presenti sul mercato, l’inflazione elevata ha fatto desistere dalla vendita i proprietari che non vedono alternative di impiego della liquidità, l’aumento dei costi delle materie prime ha determinato un rallentamento dei progetti di sviluppo immobiliare in corso".

A Lecco in più ci sono sia il turismo e il Politecnico: "Molti proprietari affittano a turisti e villeggianti, oppure agli studenti del Politecnico", conferma il sindaco Mauro Gattinoni. È certamente molto più remunerativo per i proprietari di casa che trasformano in B&B, appartamenti vacanze e studentati, si rischia tuttavia di generare una possibile emergenza abitativa in città o quantomeno rendere difficile la ricerca di chi vorrebbe trasferirsi perché magari ha trovato un lavoro andando ad incidere sul numero degli abitanti destinato a ridursi.

Pure negli altri capoluoghi ci sono pochi monolocali disponibili: rispetto al totale delle abitazioni sul mercato, a Pavia sono il 3,3%, a Bergamo il 4,7%, a Mantova il 5,5%, a Monza il 6,5%, a Brescia il 6,7%, a Varese l’8,3%, a Milano sono il 9% e Sondrio il 9,7%. Pure gli appartamenti con cinque locali sono abbastanza rari: a Lecco rappresentano il 15% delle case in vendita, la percentuale più alta in Lombardia, ma a Sondrio non se ne trovano, mentre a Como sono il 5,1%, a Bergamo l’8,1% e a Brescia il 10,3%. "Il trilocale è la tipologia maggiormente presente sul mercato, concentrando il 34,3% - proseguono ancora da Tecnocasa -. Segue il quattro locali con il 24,1% e, infine, il bilocale con il 23,1%".