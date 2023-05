Magnate compra Casa di Fiumelatte per un milione e 200mila euro. Ma è vincolata a uso pubblico

Varenna (Lecco) – Potrebbe rivelarsi un pessimo affare per tutti la vendita all’asta di Casa di Fiumelatte di Varenna. È infatti un bene vincolato a uso pubblico.

Si tratta di un rudere di proprietà della Provincia di Lecco, che però si affaccia sul lago di Como. A febbraio è stato battuto all’incanto per 1 milione e 200mila euro, 4 volte tanto i 325mila euro del prezzo a base d’asta. Se lo sono aggiudicati gli immobiliaristi della Rangalli Lake Como, una srl di Menaggio, a quanto pare per conto di un magnate argentino. Non si sa cosa intenda farsene dell’immobile di inizio Novecento, composto da 7 locali per 170 metri quadrati con balconi, ampio terrazzo e rimessaggio barche direttamente in acqua.

Si ipotizza però intenda trasformarla nella sua dimora, come Villa Oleandra di George Clooney a Laglio sull’altro ramo del lago, oppure in un resort extralusso tipo l’Hotel Tramezzo frequentato dai Ferragnez. Peccato che Casa di Fiumelatte, oltre che completamente da ristrutturare perché sta cadendo a pezzi, sia appunto vincolata a uso pubblico.

“L’immobile risulta gravato da un pesante vincolo urbanistico che ne limita drasticamente le possibilità di utilizzo – confermano i consiglieri del gruppo La Provincia Territorio Bene Comune in un’interrogazione – La scheda d’ambito numero 5 del Piano di governo del territorio del Comune di Varenna ne escluda qualsiasi destinazione non riconducibile alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le attrezzature a servizio del personale addetto alla residenza per il personale di custodia".

Per altri utilizzi bisognerebbe quindi eventualmente prima modificare il Pgt, procedura non facile e lunga. Per questo, nonostante l’aggiudicazione di Casa di Fiumelatte sia formalmente avvenuta, gli avvocati di Provincia di Lecco e il nuovo inquilino starebbero già affilando le armi.