Carta igienica tolta e ridata alle Elementari

MERATE (Lecco)

Carta igienica contingentata alle elementari. Non è un effetto della spending review. È stata una decisione delle bidelle del plesso di via Montello. Siccome alcuni alunni buttavano interi rotoli nei gabinetti e li intasavano, le collaboratrici scolastiche hanno deciso unilateralmente di eliminarli dai servizi igienici. Gli scolari sono stati così obbligati a passare da loro ogni volta che avevano bisogno. Una situazione per taluni imbarazzanti, quella della questua degli strappi di carta igienica, soprattutto per i più timidi, tanto che qualcuno ha pagato con dolorosi mal di pancia la scelta di non andare in bagno per la vergogn. I genitori si sono lamentati con gli insegnanti, che erano completamente all’oscuro della situazione. Dopo una riunione chiarificatrice, la carta igienica è tornata nei portarotoli.

D.D.S.