Lecco, carro funebre in panne in Supestrada: rallentamenti sulla Statale 36

Lecco, 1 marzo 2025 – Carro funebre in panne e rallentamenti sulla Statale 36. Nella tarda mattina di oggi, sabato 1 marzo un carro funebre è rimasto fermo in panne, nel tratto tra Lecco e Abbadia Lariana, in direzione sud della Superstrada, verso Lecco e Milano. Il carro funebre stava trasportando un feretro.

A causa del mezzo fermo a bordo strada, una corsia è stata chiusa, per evitare incidenti e consentire poi di rimuovere il veicolo in panne. In seguito al restringimento di carreggiata si sono verificati rallentamenti e qualche coda. Irriverenti le battute in rete sui social nel gruppi per avvisare di eventuali problemi sulla Statale 36: “Si viaggia a trapasso d'uomo”, “Ci avrà ripensato”, “E' la morte sua”... Commenti condivisi ovviamente solo per drammatizzare tra chi quotidianamente deve affrontare un problema sulla Statale 36, senza sapere né se né quando si arriverà a destinazione, non certo per mancanza di rispetto verso l'autista del carro funebre, tanto meno il suo “passeggero”.