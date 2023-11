Cargo city da contenere. La petizione a Bruxelles

Era stata annunciata e nei giorni scorsi è stata presentata al Parlamento europeo la petizione per impedire l’espansione di cargo city di Malpensa nei 44 ettari di brughiera all’esterno dell’aeroporto, ampliamento reso possibile con l’approvazione della legge del 6 novembre 2023. L’atto è stato sottoscritto dai cittadini della Rete Comitati Malpensa. La Rete chiede anche al Cuv, il consorzio urbanistico volontario di cui fanno parte i 9 comuni dell’area, la convocazione di un’assemblea pubblica per fare chiarezza sulla vicenda. Secondo i firmatari "è palese la forzatura di voler bypassare con la legge 6 novembre 2023 n. 155 il decreto 282 che impedisce al gestore aeroportuale di espandersi ulteriormente a spese di 44 ettari di brughiera". Per quest il 20 novembre è stata presentata alla Commissione del Parlamento Europeo la petizione "Aeroporto di Malpensa violazione da parte dell‘Italia della Direttiva 201192UE".