Sueglio (Lecco), 2 ottobre 2019 - Uccise un capriolo in località Scalett di Sueglio, riceve una richiesta di risarcimento danni da parte di Regione Lombardia. L’inchiesta è scattata lo scorso autunno quando due cacciatori vennero fermati dai Carabinieri Forestali di Dervio che contestarono l’uccisione di un capriolo fuori dalla loro zona di abbattimenti.

L’inchiesta penale per uccisione di un ungulato è finita davanti al gup Paolo Salvatore che ha archiviato l’inchiesta nei confronti dei cacciatori. Il 47enne era il principale accusato perché trovato vicino al capriolo appena ucciso. Davanti al gup i suoi legali sono riusciti a far valere che non è stato lui a sparare. Chiusa l’inchiesta penale si è aperto un altro fronte: la direzione dell’assessorato alla caccia di Regione Lombardia ha chiesto i danni per abbattimento di caprioli in una zona non consentita. Conto: 3mila euro. Davanti al giudice della sezione civile Marta Paganini sono finiti i legali del 47enne e di Regione Lombardia e il giudice ha aggiornato l’udienza a dicembre per cercare una conciliazione.