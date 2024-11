Capra orobica 33 anni di rassegna

Il becco dal pelo lungo e le corna belle in mostra. Nel fine settimana, sabato e domenica, si svolge a Casargo la Mostra della capra orobica. Ci saranno solo capre della provincia di Lecco, non di altre province, a causa delle restrizioni imposte per limitare la Blou tongue. La mostra taglia il traguardo della XXXIII edizione. Si comincia sabato alle 10.30 con il taglio del nastro inaugurale, fino al momento più atteso di domenica alle 11.30 con la proclamazione dei campioni. In mezzo degustazioni a km zero, laboratori didattici, canti della tradizione. È garantito un bus navetta gratuito. Diverse le proposte fuori dalla mostra curate dai commercianti.