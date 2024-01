Cantù, il palazzetto del rilancio . Costituita la società della rinascita per la nuova Arena del basket

CANTÙ (Como)

È stata costituita ieri in uno studio notarile di Cantù, la Cantù Arena Spa, la società che si occuperà della progettazione e realizzazione dell’Arena di Cantù. I soci soggetti che, tramite un’Associazione Temporanea di Imprese, hanno ottenuto a dicembre l’aggiudicazione della gara indetta dalla Provincia. Si tratta di Cantù Next, Bennet, Gallerie Commerciali Bennet, Nessi & Majocchi, Consonnistrade 2001, Pichler Projects, Cobet, Ma.Si Group, Acinque Innovazione. L’Assemblea avrà un capitale sociale di 3 milioni e 352mila euro. Nominato il Consiglio di Amministrazione: Antonio Munafò, Sergio Paparelli, Andrea Tagliabue, Andrea Mauri (per Cantù Next), Stefano Cetti (per Acinque), Renato Isetti (per Gallerie Commerciali Bennet) e Costantino Bettoni, in rappresentanza del costruttore. Nominato il Collegio Sindacale: Paolo Maria Sacchetti con il ruolo di presidente, Bruno Enrico Arsuffi e Alain Corengia, e la società di revisione contabile individuata nel colosso multinazionale Kpmg. Sarà compito del CdA, nelle prossime settimane, dare corso alle prime delibere tra cui la nomina dell’Organismo di Vigilanza. Le caratteristiche essenziali del progetto sono già note: 5100 posti a sedere, un’area di allenamento con campo di gioco seminterrato, una tribuna interna da 150 posti e un campo esterno 3 contro 3, su una superficie di quasi 28mila mq. Un progetto da 50 milioni che, primo in Italia, è stato attivato con la Legge Stadi in partenariato tra operatori pubblici e privati. Una vera casa del basket per giocatori della Pallacanestro Cantù e per i tifosi della storica squadra, la cui fondazione risale al 1936. Paola Pioppi