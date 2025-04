Cantieri olimpici, si teme il caos sulla Super 36

Cantieri olimpici ovunque e tutti insieme. Dal Quarto ponte di Lecco, con svincoli annessi, al consolidamento della galleria Monte Piazzo della Statale 36; dalla messa in sicurezza del Super tra Giussano e Civate, al potenziamento degli svincoli di Dervio e di Colico; dal miglioramento della linea ferroviaria Lecco – Sondrio, al completamento della passerella ciclabile di Abbadia Lariana.

Il timore è quello del caos, anzi della paralisi, lungo la principale strada di collegamento tra la Valtellina e la Brianza e di attraversamento di Lecco, già a rischio per frane, allagamenti, incidenti... Per evitare figuracce in diretta mondiale durante i Giochi di Milano – Cortina 2026 il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha convocato un vertice "sulle ricadute viabilistiche degli eventi programmati con valutazione delle eventuali opportunità di aggiornamento e adeguamento a scenari di rischio prevedibili per la mobilità provinciale", spiegano dall’Ufficio territoriale di governo di corso Promessi sposi.

La proposta è quella della costituzione di un apposito gruppo di lavoro per aggiornare il piano di emergenza da attuare in caso di disastri sulla Statale 36 e approvare quello per la nuova Lecco – Ballabio, il Raccordo per la Valsassina della 36. "Il cronoprogramma delle riunioni sarà coerente a quello dell’attuazione dei diversi interventi progettati, per individuare singoli percorsi sensibili interessati da lavori in determinate fasi e, quindi, percorsi di deflusso del traffico alternativi, che andranno monitorati e sperimentati", indicano sempre dalla Prefettura.

Oltre a valutare alternative, ma anche programmare meglio interventi di manutenzione piuttosto che blocchi e limitazioni stradali, verranno intensificati pure i controlli.

D.D.S.