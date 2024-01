Cantiere al Metropol. Piovono sanzioni salate

BELLAGIO

Ammende per quasi 80mila euro e sanzioni per altri 10mila, cinque imprese controllate con la denuncia di tutti i responsabili, oltre al coordinatore della sicurezza, una sospensione di attività, due lavoratori in nero su 20 trovati all’interno del cantiere di ristrutturazione dell’Hotel Metropole di Bellagio, in piazza Mazzini. I carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Como, assieme ai colleghi della stazione di Bellagio, hanno svolto il controllo martedì. All’interno erano impiegati 20 operai, due dei quali senza contratto, uno dei quali senza permesso di soggiorno, un muratore kosovaro. La ditta per la quale stavano lavorando, è andata incontro alla momentanea sospensione dell’attività, fino a regolarizzazione contrattuale. I carabinieri, in carico a ogni impresa presente, hanno riscontrato a vario titolo violazioni inerenti protezioni, viabilità nel cantiere, formazione dei lavoratori, presenza di ponti sui cavalletti non a norma e attrezzature non conformi, oltre ai ponteggi. È stato denunciato il coordinatore per la sicurezza.