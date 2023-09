Cantiere a Villa Olmo, Como: Al lavoro per sei mesi. Progetto da 11 milioni

Con l’arrivo dell’autunno Villa Olmo, la più bella in città e probabilmente sull’intero lago di Como, si è trasformata in grande cantiere. Sono entrati nel vivo i lavori si sistemazione dell’abitazione del custode, all’ingresso del parco e sono state montate le protezioni anche sul tempietto neoclassico e la grande fontana che saranno oggetto di restauro. Il cantiere proseguirà per altri sei mesi e sarà solo l’anticipo dei lavori interesseranno il resto del compendio, in particolare la grande villa Neoclassica, che prenderanno il via con l’inizio del nuovo anno e proseguiranno per tutto il 2024 e il 2025. Un progetto da oltre 11 milioni di euro finanziato in gran parte grazie ai fondi del Pnrr dal quale arriveranno 9 milioni. L’intervento sarà curato da un raggruppamento di imprese che si occuperà del restauro conservativo, la riqualificazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche della grande villa neoclassica negli ultimi anni al centro di una serie di interventi di sistemazione, insieme al suo parco, anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo. I sei milioni di euro di lavori finanziati dal Pnrr consentiranno la sistemazione definitiva dell’immobile che poi potrà essere destinato all’organizzazione di mostre e iniziative culturali, tornando a essere un punto di riferimento per iniziative culturali in città com’era già accaduto, all’inizio del nuovo millennio, con la stagione della Grandi Mostre. Nel progetto rientra anche la sistemazione del ristorante, al quale sono sati destinati 2 milioni di euro, e il completamento della sistemazione del parco e dell’orto botanico. Mentre la villa rimarrà chiusa il parco, compatibilmente con le esigenze del cantiere, continuerà a rimanere accessibile per i comaschi e i turisti. Ro.Can.