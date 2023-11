Campo nomadi Bione. Controlli su 20 persone

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Lecco hanno compiuto una serie di controlli mirati nelle zone dove si accampano nomadi, ma non solo, tra cui l’area del Bione. Complessivamente hanno identificato e controllato 20 persone sistemate in camper e roulotte: la maggior parte di loro sono regolari, che lì hanno il domicilio, poiché non hanno altri posti dove abitare; due invece erano accampate lì di passaggio. I carabinieri hanno effettuato un’ispezione anche in altre aree di parcheggio, come quella di Largo Caleotto, vicino al centro commerciale Meridiana, dove sono stati fermati e identificati 10 giovani. Hanno controllato pure alcuni bar a rischio. "Negli ultimi giorni siano stati impegnati in numerosi controlli del territorio, finalizzati alla repressione dei reati predatori, in materia di sostanze stupefacenti", spiegano gli uffici del Comando provinciale dei carabinieri.