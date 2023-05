Calolziocorte, si tuffa nell’Adda e rischia di annegare: salvato da un ciclista di passaggio

Calolziocorte (Lecco), 7 maggio 2023 – È stato salvato da un ciclista di passaggio, che gli ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

Nel pomeriggio di oggi un sudamericano di 30 anni si è tuffato nell’Adda dal ponte pedonale di Calolziocorte per un bagno. La corrente del fiume lo ha però trascinato via e stava per annegare. Gli amici che erano con lui lo hanno raggiunto e trascinato di forza a riva prima che affogasse.

Un ciclista che stava pedalando sull'alzaia è intervenuto e ha cominciato a praticargli le prime manovre rianimatorie in attesa dell'intervento dei sanitari di Areu e dei vigili del fuoco. Ha imparato le manovre di pronto intervento durante un corso di primo soccorso nell'azienda in cui lavora.

Il 30enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco dov’è stato ricoverato in prognosi riservata ed è tenuto sotto stretta osservazione. Ha rischiato pure l'ipotermia, a causa della temperature dell'acqua molto bassa. Nonostante le sue condizioni siano gravi ha ricominciato a respirare autonomamente.