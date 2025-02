Calolziocorte e Molteno, tetti in fiamme: doppio intervento dei vigili del fuoco

Calolzicorte (Lecco), 8 febbraio 2025 - Prima Molteno, poi Calolziocorte. Doppio intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco venerdì sera, per spegnere due incendi, entrambi di tetti.

L'incendio a Molteno

Il primo rogo è divampato a Molteno, in via Alcide De Gasperi, dove le fiamme hanno distrutto parte del tetto di una villetta. Il rogo è stato innescato probabilmente dal surriscaldamento di una canna fumaria. I soccorritori hanno impiegato un paio d'ore per estinguerlo, bonificare la copertura e metterla in sicurezza.

Molto più complesso invece il secondo intervento, quasi in contemporanea, a Sopracornola, frazione di Calolziocorte. A bruciare è stato il tetto di un un'abitazione in una zona rurale, molto isolata, senza strada agevole di accesso.

I vigili del fuoco hanno dovuto andare avanti e indietro, a piedi, su e giù per le loro scale, per trasportare e trasferire le attrezzature di soccorso, unendo gli idranti uno all'altro per poter convogliare l'acqua dalle loro autobotti e autopompe. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate più di tre ore e l'emergenza è stata dichiarata conclusa solo a notte fonda.