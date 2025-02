Vercurago, cadono massi sulla Lecco-Bergamo: strada bloccata, lunghe code

Vercurago (Lecco), 29 giugno 2017 - La provinciale Lecco – Bergamo è stata chiusa per frana. Lo smottamento si è verificato all'altezza di Vercurago. La Sp 639 non verrà riaperta al transito probabilmente fino al pomeriggio di oggi, giovedì.

I sassi si sono staccati da una parete rocciosa . Sul posto i vigili del fuoco che si sono dovuti arrampicare sulla parete a strapiombo per valutare la portata del cedimento. Sono stati mobilitati anche i tecnici dell'amministrazione provinciale e di quella comunale e gli agenti della Polizia locale.

Per far defluire meglio il traffico in direzione Lecco, provenendo da Pescate, gli agenti della Stradale hanno predisposto un’unica corsia sulla rampa di accesso del Terzo Ponte. La situazione resta comunque critica nei principali Comuni dell’hinterland. Si consiglia di non dirigersi verso Vercurago e Calolziocorte lungo la Lecco-Bergamo, ma di utilizzare l’asse viario Olginate-Garlate-Pescate da e per Lecco e i mezzi pubblici.