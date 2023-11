Caduta fatale nel bosco. Disposta l’autopsia

Esame autoptico esterno e accertamenti tossicologici per Aldo Riva, l’uomo di 42 anni di Senna Comasco, morto venerdì notte, mentre camminava lungo il sentiero che porta dall’Alpe del Viceré alla Baita Patrizi, diretto verso la sua auto parcheggiata a valle dopo aver cenato assieme a un gruppo di altri 12 amici. Riva, che scendeva impugnando una torcia e chiudeva il gruppo, è scivolato lungo un costone laterale, per quasi 150 metri: gli amici si sono subito accorti della caduta, e hanno visto la luce della torcia scendere velocemente assieme a lui, urtando ostacoli e rotolando lungo il pendio impervio. Nonostante il tentativo di raggiungerlo, non hanno potuto fare niente per soccorrerlo, e sono rimasti in attesa di vigili del fuoco, soccorso alpino e 118, che hanno impiegato ore per riportarlo sul sentiero, ormai senza vita.