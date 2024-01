Cade in moto, si rialza e muore

La moto ha sbandato per alcuni metri, poi è finita a terra. L’uomo alla guida, Alessandro Cianci, 39 anni di Giussano, si è accasciato a terra, davanti ad alcuni automobilisti che hanno assistito alla caduta e che si sono subito attivati per chiamare i soccorsi. L’incidente è avvenuto ieri alle 14 ad Alzate Brianza sulla statale Briantea nel tratto di via IV novembre, tra il semaforo e la rotatoria. I soccorritori del 118 hanno subito sottoposto l’uomo a un tentativo di rianimazione praticandogli un massaggio cardiaco in posto, per poi trasportarlo all’ospedale di Cantù, ma il trentanovenne non si è mai ripreso, ed è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. I carabinieri di Lurago d’Erba hanno svolto i rilievi, in attesa delle disposizioni del magistrato di turno, ma secondo le prime testimonianze e la ricostruzione, Cianci potrebbe essere stato vittima di un malore.

Pa.Pi.