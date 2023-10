Cacciatori nel mirino della Polizia provinciale. Staccate cinque multe

Cacciatori nel mirino degli agenti della Polizia provinciale, almeno i bracconieri e chi non rispetta le regole. Da quando è stata riaperta la stagione della caccia, i poliziotti della Provinciale con i guardiacaccia volontari hanno fermato e controllato un’ottantina di doppiette, alle quali hanno staccato cinque multe per violazioni amministrative delle leggi sulla caccia. Al momento sono stati organizzati una quindicina di pattugliamenti, ognuno con due operatori. Non è finita, perché i controlli a scopo preventivo proseguiranno nei prossimi giorni. Il calendario della stagione venatoria è diversificato a seconda dell’attività e degli animali e cambiano anche le regole a seconda delle zone.