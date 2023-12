"Caccia ai bracconieri nella Riserva Pian di Spagna"

Caccia ai bracconieri che la notte dell’Immacolata hanno ucciso un cervo all’interno della Riserva Pian di Spagna - lago di Mezzola. I cacciatori di frodo, almeno due o tre, dopo averlo abbattutto avevano già preparato l’animale per il trasporto ma sono stati sorpresi da Ettore Mozzetti, l’ex commissario capo della provincia di Sondrio ora in pensione che li ha fatti fuggire. Attraverso le immagini delle telecamere con l’aiuto dei carabinieri si spera di riuscire a dare un volto ai bracconieri. Il cervo abbattuto è stato posto sotto sequestro e i responsabili della sua morte, avvenuta in un’area protetta, rischiano una condanna da tre mesi a un anno e un’ammenda

930 a 2.582 euro.