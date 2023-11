Brucia una Jeep. Smascherato dalle telecamere

Ha bruciato una Jeep parcheggiata in strada. Perché non si sa, ma lo ha fatto. I carabinieri di Introbio hanno denunciato un piromane che l’altra notte a Pasturo ha incendiato una Jeep. Per appiccare il fuoco ha utilizzato una coperta messa sul parabrezza dell’auto. Per spegnere le fiamme sono poi arrivati i vigili del fuoco, che sono riusciti a limitare i danni e "salvare" la macchina. I militari hanno identificato il colpevole grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale: gli occhi elettronici hanno immortalato l’intera scienza. Il piromane non ha spiegato il motivo del suo gesto, che pare comunque isolato e senza risvolti.