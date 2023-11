Brucia il “fantasma” della Ticosa. Clochard intossicato

Il rogo scoppiato la scorsa notte in Ticosa, sarebbe partito da alcuni cartoni ammassati nel seminterrato di un edificio a ridosso del Cash and Carry, in via Achille Grandi. Probabilmente appiccato, anche per cause accidentali, da alcuni senzatetto che da tempo dimorano all’interno dello stabile dismesso, utilizzandolo come alloggio di fortuna, e che si sono allontanati prima dell’arrivo dei soccorsi. L’intervento dei vigili del fuoco, alle 2.30 della notte tra mercoledì e giovedì. Al secondo dei cinque piani, c’era un ragazzo di 23 anni di origine afghana, senza fissa dimora, rimasto intossicato dai fumi. Visitato dal medico del 118, trasportato in pronto soccorso per accertamenti, è stato poi dimesso. Le fiamme hanno distrutto alcuni rifiuti ingombranti al piano interrato, tra cui suppellettili, tavoli e armadi, e si sono propagate all’intero fabbricato. Sul posto anche la Volante. Pa.Pi.