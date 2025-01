Brivio, frontale sulla ex Statale 36: tre feriti. Chiusa la strada

Brivio (Lecco), 8 gennaio 2024 – Frontale sulla ex Statale 36 a Beverate di Brivio. L'incidente è successo nel primo primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio. Tre i feriti: un giovane di 20 anni, una donna di 62 e un pensionato di 73.

L'incidente a Brivio

Viaggiavano su una Fiat Panda e una Citroen C1. Nella carambola è rimasto coinvolto anche un camionista al volante di un bilico, che però non ha riportato ferite.

Lo scontro è avvenuto nel tratto di via Nazionale della Sp 72. Per consentire ai soccorritori di Areu con i volontari della Croce bianca intervenire in sicurezza e per rimuovere sia i mezzi incidentati sia i detriti sparsi per tutta la strada, gli agenti della Polizia locale hanno temporaneamente chiuso la strada, deviando automobilisti e camionisti sulle vie secondarie.

Pesanti le ripercussioni alla viabilità di tutta la zona. Nonostante la violenza dell'impatto e le due utilitarie semidistrutte, nessuno dei feriti è grave.