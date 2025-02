Brivio, ambulanza in fiamme sulla provinciale

Brivio (Lecco), 23 giugno 2017 – Ambulanza in fiamme a Brivio. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, una lettiga degli operatori della onlus Adda Soccorso, che ha sede in paese, ha preso improvvisamente fuoco. A bordo si trovavano solo due assistenti della coop che sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che venisse avvolto dalle fiamme.

Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia stato provocato da un malfunzionamento del compressore dell'impianto di aria condizionata del veicolo adibito al trasporto dei pazienti. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri volontari del distaccamento di Merate che nel giro di pochi minuti hanno domato l'incendio.

L'autista del veicolo si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore mentre percorreva la provinciale 342, ha cercato di invertire la marcia per tornare indietro in rimessa, ma in pochi istanti il fuoco ha completamente avvolto la parte anteriore dell'ambulanza. “Nell'incendio della nostra ambulanza nessuno è rimasto coinvolto né ferito – spiegano e rassicurano da Adda Soccorso – Ci scusiamo solo per il disagio che abbiamo causato agli automobilisti rimasti bloccati in coda”.