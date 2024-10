Bozzo presenta “Le radici dell’orgoglio“

Cosa mette in relazione l’approvazione della Legge Merlin nel 1958, che aboliva la prostituzione regolata dallo Stato, e la nascita del primo movimento di liberazione omosessuale agli inizi degli anni Settanta? È questo il tema di una divertente lezione di storia che, attraverso ritagli di giornale, aneddoti e altro, racconta l’emersione dell’omosessualità in quegli anni. Ne parla Giorgio Bozzo, autore televisivo e saggista, nella presentazione del suo ultimo libro “Le radici dell’orgoglio“, domani sera alle 20.45 da Peregolibri, in via dei Mille 25, organizzata in collaborazione con la Commissione Cultura di Barzanò.