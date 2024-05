Botte in famiglia. Denunciato e allontanato

NERVIANO (Milano)

Una lite furiosa, probabilmente una di tante, iniziata improvvisamente nelle prime ore del mattino e per motivi imprecisati, ma che ben presto ha superato ogni limite, tanto che dalle parole e dalla contrapposizione verbale si è presto passati agli atti di violenza: protagonisti due coniugi di 39 e 45 anni, di origini sudamericane, e come spesso capita in situazioni come questa ad avere la peggio è stata la donna, che ha poi trascorso la mattinata al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, mentre l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e si è infine guadagnato un provvedimento di allontanamento dell’abitazione della famiglia. L’episodio ha avuto come teatro l’abitazione di Nerviano dove vive la coppia, nella zona di piazza Vittorio Emanuele: poco dopo le 6 e 30 del mattino di ieri l’uomo, 39 anni, dopo una discussione ha aggredito fisicamente la donna picchiandola. Il tutto, secondo la prima ricostruzione, sarebbe tra le altre cose avvenuto di fronte ai figli della coppia.

Qualcuno ha avvertito i soccorsi di quanto stava accadendo e così sul posto si è subito recata un’ambulanza della Croce bianca di Legnano: la donna ha dovuto far ricorso alle prime cure dei soccorritori, che hanno poi deciso di trasportarla in ospedale in codice giallo e con il corpo ricoperto da numerosi ematomi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Legnano, che hanno subito compreso la gravità della situazione: l’uomo, responsabile dell’aggressione nei confronti della coniuge, è stato dunque condotto in caserma ed è stato infine denunciato per maltrattamenti in famiglia. Per lui, come capita in situazioni come questa, è subito scattato il provvedimento di allontanamento della casa familiare.

Paolo Girotti