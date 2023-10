Botte ai genitori, in carcere a 41 anni

I carabinieri della stazione di Caravaggio hanno arrestato un quarantunenne italiano, abitante a Castel Rozzone, autore di maltrattamenti nei confronti del padre e della madre, entrambi di 68 anni. L’uomo era destinatario dall’ottobre 2022 della misura dell’allontanamento dal nucleo familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai genitori. Nonostante ciò era andato ad occupare un appartamento sopra l’azienda di famiglia, dove svolgeva la mansione di operaio, a stretto contatto con il padre, continuando a frequentare i genitori. L’uomo continuava a chiedere soldi ai genitori e al fratello per acquistare la droga, e visto che non gli venivano dati, il 19 ottobre è andato in azienda e ha colpito i genitori con pugni e schiaffi al volto: anche in quel caso erano intervenuti i carabinieri. Il quadro di pericolosità delineatosi nella circostanza ed il coordinamento con la procura, ha consentito alla Corte d’appello di Brescia di pronunciarsi in favore del necessario aggravamento della misura con la custodia in carcere. F.D.