Bosisio Parini, il mostro del lago di Pusiano? È una nutria gigante

Avvistato e filmato il mostro del lago di Pusiano. È talmente grande che a distanza, quando nuota a pelo d'acqua, sembra veramente un mostro simile a Nessie, il mostro del lago di Loch Ness. In realtà una nutria, sebbene molto cresciuta. IL castorino, anzi castorone, è stato immortalato nel lago da un canoista.

“Mentre ero al largo – ha raccontato sui social – ho udito un tonfo alla canoa. Non ho fatto in tempo a metabolizzare se per caso avessi urtato un tronco in acqua, ed ecco, davanti a me, che emerge la... "foca" del lago di Pusiano. È anche socievole, mi ha lasciato tutto il tempo per prendere il telefono e filmare mentre si esibiva a pochi metri dal mio kayak. Grossa veramente”.

Dopo aver colonizzato le sponde dell'Adda e parte del lago di Como, le nutrie hanno ormai invaso anche il lago di Pusiano. Alcuni esemplari, come quello che è stato filmato, hanno raggiunto dimensione veramente ragguardevoli. Le nutrie sembrano trovarsi perfettamente a loro agio e non sono per nulla spaventate dalla presenza dell'uomo. Stanno diventando troppe e stanno provocando parecchi danni, sia all'ecosistema naturale, sia agli argini e alle sponde di laghi e fiumi. Per questo anche in provincia di Lecco è stato deciso di abbatterle per tenere sotto controllo il loro numero.