Bosisio Parini, la Croce Verde cerca nuovi volontari

Bosisio Parini, 28 novembre 2023 - “Diventa uno di noi”. Il prossimo 23 gennaio parte il corso per la formazione di nuovi volontari di Croce Verde Bosisio. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Il corso, riservato a coloro che intendono prestare servizio di volontariato all’interno dell’associazione, si articola su due moduli: 46 ore per l’abilitazione a svolgere servizi sanitari semplici e servizi sanitari a carattere non urgente e all’utilizzo del defibrillatore, e 120 ore per ottenere la certificazione di soccorritore esecutore per l’emergenza urgenza.

Le lezioni avranno cadenza bisettimanale, e la sede del corso sarà definita in un secondo momento in base al numero degli iscritti. È richiesta la maggiore età. Prima dell'inizio del corso, Croce Verde organizzerà due incontri di presentazione del percorso didattico nella sede di via Cercè a Bosisio: mercoledì 10 gennaio alle 20.45 e giovedì 18 gennaio sempre alle 20.45, durante i quali verrà illustrata ai candidati volontari l'attività dell'associazione insieme al programma e agli argomenti che saranno trattati nelle lezioni.

Per una pre-iscrizione non vincolante o per avere informazioni è possibile scrivere sulle pagine social di Croce Verde: Facebook - Croce Verde Bosisio A.P o Instagram - @croceverdebosisioap, oppure inviare mail a formazione@croceverdebosisio.org