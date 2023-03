Boschi della droga Finisce in manette pusher diciannovenne

È incappato in un controllo della polizia, che lunedì pomeriggio ha passato al setaccio i boschi del Parco Pineta tra Locate Varesino e Cadorago. Nadir Mouhajir, diciannovenne italiano di Tradate, è stato trovato vicino alla stazione di Locate, con 20 involucri di cellophane che custodivano altrettante dosi di hashish, per un totale di quasi 100 grammi, oltre a 335 euro in contanti. Nella sua abitazione c’erano altri 100 grammi di hashish, nascosti dietro la lavatrice, e materiale per il confezionamento. Il ragazzo è stato arrestato, ma nel frattempo nei boschi sono stati trovati e smantellati alcuni bivacchi nei quali erano presenti coperte e cibo in scatola. Segnalate due persone per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Pa.Pi.