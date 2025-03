Boom di multe. Ma gli incassi restano simili

Più multe, ma stessi incassi a Merate. E anche stesso numero di reati. Nel 2024 gli agenti della Polizia locale di Merate hanno staccato 2.800 multe, 650 in più rispetto alle 2.150 del 2023, ma per un incasso di 230mila euro scarsi, 5mila in più rispetto ai 225mila dell’anno prima. Quasi mille le contravvenzioni per divieto di sosta, 800 per violazione della sosta regolamentata, 150 per omessa revisione, 75 per sosta nei posti riservati ai veicoli elettrici con auto non elettriche, 34 per omesso uso delle cinture, 27 per guida con assicurazione scaduta, 12 per uso di telefonini e cuffie al volante, 7 per guida senza patente. A dare i numeri dell’attività dei suoi agenti è il comandante Davide Mondella (nella foto), affiancato dal sindaco Mattia Salvioni. "Al momento siamo dieci operatori di Polizia locale, ma l’obiettivo è arrivare a 12 e per questo abbiamo attivato due procedure di mobilità a cui hanno aderito 4 agenti", spiega il comandante. Non solo multe: 7 auto sequestrate, 7 fermi amministrativi, 601 punti decurtati, 520 posti di controllo, 60 controlli con telelaser, 56 incidente rilevati, 20 comunicazioni di reato, 79 notifiche di atti di polizia giudiziaria, 99 accertamenti di residenza e 13 accertamenti sui rifiuti. E poi quest’anno l’attivazione di due nuovi gruppo di Controllo del vicinato, con 150 cittadini aderenti. Oltre alle normali dotazioni e a decine di telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, i poliziotti della Locale ora dispongono anche di un ufficio mobile: è un van completamente full elettric. "Amplieremo ulteriormente il sistema di videosorveglianza nelle zone attualmente scoperte per una copertura omogenea sul territorio", annuncia il sindaco.

D.D.S.