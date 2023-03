Lecco, 4 escursionisti bloccati in Grignetta: li salvano i Draghi lombardi

L'intervento di salvataggio in Grignetta (foto dei Vigili del fuoco)

Lecco, 19 marzo 2023 – Quattro escursionisti in difficoltà sono rimasti bloccati in montagna in Grignetta. Sono stati salvati e recuperati dai vigili del fuoco in elicottero.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima che facesse buio. I quattro sono rimasti bloccati a circa 1.800 metri di quota. Hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza. Stavano bene, non sembravano correre al momento pericolo di vita e per questo sono stati mobilitati i vigili del fuoco invece che i sanitari di Areu o i tecnici del Soccorso alpino.

Da Malpensa sono decollati i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco, mentre da terra si sono messi in marcia i soccorritori della squadra Saf specializzati in interventi speleo alpini fluviali. I quattro sono stati rintracciati e poi recuperati uno per uno con il verricello. Sono stati trasferiti tutti al sicuro a valle sani e salvi. Complessivamente l'intervento di soccorso è durato un'ora e mezza.