Bimbo di quattro anni cade dal secondo piano Solo un grosso spavento

Precipita da una finestra al secondo piano e non solo si salva, ma riporta ferite lievi. I miracoli esistono. Uno è sicuramente quello che ieri pomeriggio ha coinvolto un bimbo di quattro anni, protagonista di un incidente domestico che si è verificato in un’abitazione di Cazzago San Martino al secondo piano di una palazzina, e che solo per un caso fortuito non ha avuto conseguenze drammatiche. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia il bambino era da solo in casa con la sorella maggiore, una ventenne. I genitori - una coppia originaria del Senegal - non erano presenti. Il piccolo è sfuggito al controllo della ragazza. Si è sporto ed è precipitato nel vuoto, finendo nel giardino condominiale sottostante. Forse l’erba ha attutito il colpo e ha reso l’impatto con il suolo meno devastante.