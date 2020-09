Merate (Lecco), 3 settembre 2020 – Una bimba di 10 anni è caduta in una fossa del cimitero di Pagnano frazione di Merate fonda oltre un paio di metri. La bambina è entrata nel piccolo giardinetto di una cappella privata abbandonata per rincorrere un gatto, ma il vecchio pannello di legno putrido che copriva lo scasso dove un tempo probabilmente erano sepolte delle bare poi esumate ha ceduto e lei è sprofondata sottoterra. Una sua amichetta ha subito chiesto aiuto alle altre persone presenti in visita ai cari defunti che hanno allertato i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce rossa e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno recuperato la piccola che poi è stata trasferita in ambulanza all'ospedale San Leopoldo Mandic per ulteriori accertamenti medici: non sembra comunque aver riportato ferite gravi nonostante il volo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri incaricati di valutare eventuali responsabilità.

