Paderno d'Adda (Lecco), 24 febbraio 2019 – Buona la prima prova generale di bici elettriche al ponte San Michele tra Paderno d'Adda e Calusco, chiuso completamente al transito da più di cinque mesi per il rischio che crolli sotto il proprio stesso peso, ma prossimo alla riapertura parziale per pedoni e ciclisti. Questa mattina, domenica, sulla sponda bergamasca di Calusco i rappresentanti del Comitato Ponte San Michele - che riunisce tutti gli “orfani” del viadotto tra pendolari, automobilisti, commercianti e professionisti della zona – hanno promosso e organizzato una sorta di open day delle biciclette a pedala assistita che potrebbero prendere il posto dei bus navetta sostitutivi dei treni una volta appunto ripristinato entro fine marzo il transito ciclopedonale.



In molti hanno aderito alla proposta e provato una pedalata con le bici messe a disposizione dai titolari di due società del settore. E a metà del mese prossimo si replica sull'altra riva, quella di Paderno. “Ringrazio quanti hanno partecipato numerosi all'iniziativa e ai rappresentanti delle due aziende che hanno fornito e prestato le loro biciclette – commenta soddisfatto Ruben Bergonzi, presidente del Comitato -. Riproporremo l'iniziativa il 17 marzo sulla sponda lecchese del ponte San Michele per chi non fosse riuscito a partecipare oggi o qualora altri produttori di biciclette a pedalata assistita volessero aggiungersi”.