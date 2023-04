Benessere e salute dei dipendenti Un premio alle aziende virtuose

Un premio alle aziende che hanno deciso di promuovere il benessere e la salute dei loro dipendenti quello consegnato ieri a 27 realtà produttive lecchesi nella sala conferenze di Confindustria Lecco e Sondrio. Il riconoscimento è legato al programma "Aziende che promuovono la salute" di rete Whp Lombardia e a dare i voti sono stati i medici di Ats Brianza. "Il cardine del progetto - ha spiegato il direttore sanitario di Ats Brianza, Aldo Bellini - è presidiare i fattori di rischio relativi alle malattie degenerative, cioè far sì che le aziende promuovano all’interno comportamenti di benessere e tutela della salute. Ciò crea un altro importante risultato, poiché i lavoratori poi portano il messaggio di salute anche fuori, in famiglia e nelle altre relazioni". Le buone pratiche riguardano in particolare l’alimentazione, l’attività fisica, il fumo di tabacco, il contrasto alle dipendenze e la conciliazione casa lavoro. Le aziende premiate si sono impegnate attivamente in tematiche quali, ad esempio, l’invecchiamento attivo della popolazione lavorativa, l’inserimento dei giovani negli ambienti di lavoro e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Hanno ricevuto il riconoscimento Abb Spa, Agrati Spa, Asst di Lecco, Ats Brianza, Arlenico, Biokosmes s.r.l., Carcano, Cgil di Lecco, Cisl Monza-Brianza-Lecco, Digitec, Esselunga, Fomas, Inail, Istituto Frisia, Llimonta, Limonta Wall, Navatex Italia Spa, Provincia di Lecco, Prym Fashion, Tesmec Spa.